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Крымское информационное агентство

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Спасатели эвакуировали девять членов экипажа терпящих бедствие танкеров под Керчью

Спасатели эвакуировали девять членов экипажа терпящих бедствие танкеров под Керчью

Эвакуированы девять членов экипажа поврежденного судна в Керченском проливе, четверо еще в воде. Фото: Гала Амарандо На терпящих крушение из-за шторма танкерах в Черном море находится 29 человек, сообщает Росморречфлот.

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