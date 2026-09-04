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От переписки до госизмены: ФСБ задержала двух жителей Костромской области

От переписки до госизмены: ФСБ задержала двух жителей Костромской области

В Костромской области сотрудники ФСБ взяли под стражу двух местных жителей. Их подозревают в работе на украинские спецслужбы и государственной измене.

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