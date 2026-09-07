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Провинция.ру

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В Таганроге мужчина избил молодую жену в день свадьбы

В Таганроге мужчина избил молодую жену в день свадьбы

Сегодня, 7 сентября, в социальных сетях появилась информация о резонансном происшествии в Таганроге. Семейный скандал разразился прямо в день бракосочетания – местный житель нанёс побои своей новоиспечённой супруге.

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