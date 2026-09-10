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ТАСС

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В Москве задержали собиравшего данные о британских дипломатах агента СБУ

В Москве задержали собиравшего данные о британских дипломатах агента СБУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ФСБ России задержала бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании, агента Службы безопасности Украины, собиравшего сведения о британских дипломатах по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдоним Апостол Дмитрий.

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