Госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт в Чишминском районе

Очередное серьезное нарушение правил дорожного движения произошло в Чишминском районе. Молодого человека, которому было всего 19 лет, поймали на улицах поселка Чишма, где он демонстрировал свои навыки вождения автомобиля "семерка", организовав дрифт.
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