Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    Не понятно почему разница в оплате штрафа между женщинами и мужчинами???В Нижегородской о...
  • саша дмитренко
    искренне  сочувствую  курильщикам  москвы!  держитесь!!!!!!!Курильщикам запре...
  • ZETVEL ZETVEL
    Это один из тех редких правильных законов)Курильщикам запре...

Госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт в Чишминском районе

Госавтоинспекторы привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт в Чишминском районе

Очередное серьезное нарушение правил дорожного движения произошло в Чишминском районе. Молодого человека, которому было всего 19 лет, поймали на улицах поселка Чишма, где он демонстрировал свои навыки вождения автомобиля "семерка", организовав дрифт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх