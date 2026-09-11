Фотовыставка «Внутри заботы» пройдет на ВДНХ с 17 по 24 сентября

С 17 по 24 сентября 2026 года в Южном розарии Главной выставки страны пройдет фотовыставка благотворительного фонда «Дети-бабочки», посвященная детям с редкими генетическими заболеваниями кожи — буллезным эпидермолизом и ихтиозом.