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МОСИНФОРМ

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Фотовыставка «Внутри заботы» пройдет на ВДНХ с 17 по 24 сентября

Фотовыставка «Внутри заботы» пройдет на ВДНХ с 17 по 24 сентября

С 17 по 24 сентября 2026 года в Южном розарии Главной выставки страны пройдет фотовыставка благотворительного фонда «Дети-бабочки», посвященная детям с редкими генетическими заболеваниями кожи — буллезным эпидермолизом и ихтиозом.

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