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Искусственный интеллект назван опасностью для перспектив трудоустройства выпускников

Искусственный интеллект назван опасностью для перспектив трудоустройства выпускников

Искусственный интеллект (ИИ) может негативно сказаться на перспективах трудоустройства выпускников факультетов компьютерных наук, а также выпускников экономических факультетов, поскольку спрос на них на высокооплачиваемых должностях в финансовой сфере падает .

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