Bolsonaro, Lula Neck-And-Neck As Brazil Markets Bet On Rightward Shift Brazil's October 4 general election is around the corner and is already sparking a rally in local markets, with a presidential runoff expected on October 25.
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