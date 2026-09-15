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Zero Hedge

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Bolsonaro, Lula Neck-And-Neck As Brazil Markets Bet On Rightward Shift

Bolsonaro, Lula Neck-And-Neck As Brazil Markets Bet On Rightward Shift

Bolsonaro, Lula Neck-And-Neck As Brazil Markets Bet On Rightward Shift Brazil's October 4 general election is around the corner and is already sparking a rally in local markets, with a presidential runoff expected on October 25.

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