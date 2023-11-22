"Расстрельные списки" для русских: Министры и вице-премьеры, которые чуть не погубили страну

Сергей Васильев

Да - власть Советов. И я только что сегодня разместил короткую статью здесь: https://dengighizn.mirtesen.ru/blog/43309709999/Dressura-rulit-ot-masok-i-QR-kodov-k-DEG-Ili-luchshe-vlast-Sovet?