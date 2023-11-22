Был объявлен в розыск экс-замминистра финансов России Сергей Алексашенко*. Он известный экономист из 90-х.
"Расстрельные списки" для русских: Министры и вице-премьеры, которые чуть не погубили страну
Комментарии
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Сергей Васильев
Да - власть Советов. И я только что сегодня разместил короткую статью здесь: https://dengighizn.mirtesen.ru/blog/43309709999/Dressura-rulit-ot-masok-i-QR-kodov-k-DEG-Ili-luchshe-vlast-Sovet?
Дрессура рулит: от масок и QR-кодов к ДЭГ. Или лучше власть Советов? - Деньги-и-Жизнь - 22 ноября - 43309709999
Деньги-и-Жизнь - МирТесен
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
А где рыжий???? Самый честный ????
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50 мин.
Maxim Yushkin
😆 Лучше бы часть ландшафтного дизайна, НА КЛАДБИЩЕ! 🪦 😉
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28 мин.
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