Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Расстрельные списки" для русских: Министры и вице-премьеры, которые чуть не погубили страну

"Расстрельные списки" для русских: Министры и вице-премьеры, которые чуть не погубили страну

Был объявлен в розыск экс-замминистра финансов России Сергей Алексашенко*. Он известный экономист из 90-х.

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Комментарии
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Сергей Васильев
Да - власть Советов. И я только что сегодня разместил короткую статью здесь: https://dengighizn.mirtesen.ru/blog/43309709999/Dressura-rulit-ot-masok-i-QR-kodov-k-DEG-Ili-luchshe-vlast-Sovet?
Дрессура рулит: от масок и QR-кодов к ДЭГ. Или лучше власть Советов? - Деньги-и-Жизнь - 22 ноября - 43309709999
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