В Нидерландах раскритиковали новый постоянный закон о коронавирусе

Очень критичное отношение к новому постоянному закону о коронавирусе, который правительство Нидерландов хочет ввести после лета, выразили мэры, муниципалитеты и даже голландские службы здравоохранения (GGD), 8 августа написали в газете в Trouw.
Очень критичное отношение к новому постоянному закону о коронавирусе, который правительство Нидерландов хочет ввести после лета, выразили мэры, муниципалитеты и даже голландские службы здравоохранения (GGD), 8 августа написали в газете в Trouw.
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