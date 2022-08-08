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В Нидерландах раскритиковали новый постоянный закон о коронавирусе

В Нидерландах раскритиковали новый постоянный закон о коронавирусе

Очень критичное отношение к новому постоянному закону о коронавирусе, который правительство Нидерландов хочет ввести после лета, выразили мэры, муниципалитеты и даже голландские службы здравоохранения (GGD), 8 августа написали в газете в Trouw.

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