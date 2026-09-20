Добавляю к селедке морковь по-корейски: рецепт нежнейшей намазки на чесночные тосты — пикантная, нежная, хрустящая!

Как сделать простую и вкусную закуску из нескольких продуктов, которая бы готовилась буквально за несколько минут? Можно попробовать приготовить намазку из селедки.
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