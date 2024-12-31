Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть II

Данный справочник посвящен французскому кинопрокату, его лидерам и аутсайдерам. Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кино/медиакритиков, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа и кинопроката.