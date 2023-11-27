На Взлетке в Красноярске перекрыли холодную воду из-за порыва трубы

Сегодня рано утром на Взлетке подтопило улицу. Вода разлилась в районе дома по Октябрьской, 10. Компания «КрасКом» сообщает, что для устранения утечки пришлось ограничить движение в месте порыва, а также остановить подачу холодной воды.