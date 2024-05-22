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Конгресс просит Пентагон разрешить ВСУ наносить ракетные удары по центральным регионам России

Конгресс просит Пентагон разрешить ВСУ наносить ракетные удары по центральным регионам России

Группа из 13 самых воинственных американских конгрессменов настаивает на эскалации СВО путём нанесения ударов западным оружием по южным и центральным регионам России.

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