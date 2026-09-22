Китайские ученые обнаружили квантовое состояние внутри живых клеток

Изучая клетки и ткани органов и мышц человека и мышей, ученые из Шанхайского университета науки и технологий использовали инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье — метод, показывающий, как образцы реагируют на разные частоты инфракрасного света.
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