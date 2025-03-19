На пожаре в Челябинской области погиб ребенок

В Катав-Ивановске во время пожара погиб ребенок. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла минувшей ночью на улице Малая Юрюзанская: загорелись частный жилой дом и надворные постройки.