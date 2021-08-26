Донбасс Сегодня

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На форуме “Армия-2021” россияне показали плачевный результат при стрельбе из ПТРК “Корнет”

На форуме “Армия-2021” россияне показали плачевный результат при стрельбе из ПТРК “Корнет”

Калейдоскоп Происшествия Дистанция для стрельбы была в три раза меньшей максимальной. Военнослужащие российской армии показали один из худших результатов во время стрельбы из ПТРК “Корнет”.

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