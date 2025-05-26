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Царьград

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Росавиация: московские аэропорты возобновили работу

Росавиация: московские аэропорты возобновили работу

За ночь на подлете к Москве ПВО сбиты 7 беспилотников.В 5.10 понедельника, 26 мая, официальный представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений на полеты воздушных судов в трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

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