Росавиация: московские аэропорты возобновили работу

За ночь на подлете к Москве ПВО сбиты 7 беспилотников.В 5.10 понедельника, 26 мая, официальный представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений на полеты воздушных судов в трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.