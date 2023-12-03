Посол ЕС Герчинский похвалил Грузию за шаги по евроинтеграции

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Тбилиси "сделали очень много" для вступления в политическое объединение, отметив, что правительство страны быстро отреагировало и направило в Брюссель план действий по приоритетам для интеграции.
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