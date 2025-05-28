Празднование 80-летнего юбилея Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне снова продемонстрировало настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии