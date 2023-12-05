Употребление бобовых улучшает здоровье кишечника и регулирует иммунные процессы у пациентов с колоректальным раком

Согласно новому исследованию Онкологического центра им. Андерсона Техасского университета (University of Texas MD Anderson Cancer Center), включение темно-синей фасоли в рацион людей, переживших колоректальный рак (КРР), может положительно повлиять на здоровье кишечника и самого человека, модулируя маркеры, связанные с ожирением и различными заболеваниями.