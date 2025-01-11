Заноза
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Заноза

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Воспитание иноагентов кнутом и отсутствием пряника

Воспитание иноагентов кнутом и отсутствием пряника

Притихли сразу: Галкин* получил штраф на 2,5 млн, и Земфира* уже просто пела, без лозунгов в ОАЭ Арабы решили попробовать перевоспитать наших сбежавших звёзд! Надо сказать, что сделать это будет нелегко, учитывая, как разбаловали их в России.

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