В Театре имени Волкова представили спектакль на основе историй участников СВО

Спектакль «Просто жить» основан на пьесах Ольги Погодиной-Кузминой и Яны Ореховой. На малой сцене Театра имени Федора Волкова состоялась премьера спектакля «Просто жить», основанного на пьесах Ольги Погодиной-Кузминой («Хорошие фото с поминок») и Яны Ореховой («Просто жить»).