На Украине выпустили рекомендации, как «правильно» поздравлять украинок с 8 марта

Министерство внутренних дел Украины в четверг, 7 марта, выпустило информационные листовки для своих сотрудников с рекомендациями, как «правильно» и как «не желательно» поздравлять украинок с Международным женским днем 8 марта, – сообщает украинское издание Страна.