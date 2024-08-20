ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ В протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений, появился пункт о видео фиксации экзаменов по русскому для мигрантов.
Экзамены по русскому языку для трудовых мигрантов, начнут записывать на камеру
Комментарии
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TB
Tatyana Boyko
Так щаграница из и посылает сюда на междоусобицы, чтобы россиян деморализовать! Они потом на нас переключатся, а что нашу полицию погоняют, то считаю правильным! Пусть на себе испытают, то, что испытывает народ.
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10 час.
salnikovoleg salnikov
Значит это блогеры разжигает рознь а не ослоебы своим поведением и откровенной ненавистью к русским? По твоей логике виновато зеркало если рожа кривая.
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9 час.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!
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7 час.
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