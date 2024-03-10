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Военное обозрение

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В Харькове бесследно пропал начальник гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник с позывным «Марсель»

В Харькове бесследно пропал начальник гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник с позывным «Марсель»

Генерал командовал тактической группировкой "Харьков" и был командующим гарнизоном Харькова.

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Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Он просто слил информацию о патриотах и свалил к нам в Россию теперь будет награжден!!!
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