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Царьград

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Михалков против возвращения «уехавших» артистов – это их выбор в пользу заграницы

Михалков против возвращения «уехавших» артистов – это их выбор в пользу заграницы

«Государственные награды для них больше ничего не значат» – режиссер.Режиссер Никита Михалков заявил, что не поддерживает идею возвращения артистов, покинувших Россию в последние годы.

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