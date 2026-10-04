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Несекретные материалы

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Военные расходы Украины на треть превышают все доходы страны

Военные расходы Украины на треть превышают все доходы страны

Военные расходы Украины в проекте бюджета на 2027 год достигают 108,3 млрд долларов, что превышает собственные доходы страны на треть.

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