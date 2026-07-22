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Володин назвал релокантов предателями и преступниками

Володин назвал релокантов предателями и преступниками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все покинувшие Россию по политическим мотивам граждане, которых он назвал предателями и преступниками, должны размышлять о том, как явиться в суд с повинной.

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