Володин назвал релокантов предателями и преступниками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все покинувшие Россию по политическим мотивам граждане, которых он назвал предателями и преступниками, должны размышлять о том, как явиться в суд с повинной.
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