Глава немецкой BND: этой зимой Россия постарается поставить Украину на колени Война на Украине вступает в новую фазу, чрезвычайно опасную для Украины, считает глава внешней разведки Германии (BND) Мартин Егер.
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