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Командир спецназа «Ахмат» описал ситуацию в Клещеевке

Командир спецназа «Ахмат» описал ситуацию в Клещеевке

Украинские военные несут серьезные потери, но не снижают активности в окрестностях Артемовска. Так командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом российской армии Апты Алаудинов описал реальную ситуацию в Клещеевке (ДНР).

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