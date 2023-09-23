Командир спецназа «Ахмат» описал ситуацию в Клещеевке

Украинские военные несут серьезные потери, но не снижают активности в окрестностях Артемовска. Так командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом российской армии Апты Алаудинов описал реальную ситуацию в Клещеевке (ДНР).