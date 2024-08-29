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Депутат Закосбрания: Назначение «варяга» на должность министра ЖКХ ситуацию не спасет

Депутат Закосбрания: Назначение «варяга» на должность министра ЖКХ ситуацию не спасет

Первый секретарь Забайкальского регионального отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов в краевом Заксобрании Юрий Гайдук раскритиковал каровую чехарду, происходящую при губернаторе Александре Осипове.

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