Депутат Закосбрания: Назначение «варяга» на должность министра ЖКХ ситуацию не спасет

Первый секретарь Забайкальского регионального отделения КПРФ, руководитель фракции коммунистов в краевом Заксобрании Юрий Гайдук раскритиковал каровую чехарду, происходящую при губернаторе Александре Осипове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии