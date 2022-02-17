Berg PRESS

471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Надо их уничтожить термическими бомбами впервую очередь что бы стерилизовать.Раскрыты угрозы о...
  • mullonen
    РФ в ЕС тоже хотел бы закупаться... станки там, по нефте-газу, энергетике, электронике. Думаю, торговаться будут...Италия прорабатыв...
  • Алексей Александров
    Этот скандал с ребенком был профинансирован и реализован в интересах Британии и США ублюдками, у которых ни совести н...Британский телеве...

Главком ВСУ: Украина не планирует наступление на ДНР и ЛНР

Главком ВСУ: Украина не планирует наступление на ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют условия Минских соглашений и не планируют «никаких наступательных операций или обстрелов территорий» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх