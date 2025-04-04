Второй фронт

Трамп начал торговую войну против Евросоюза В минувшую среду президент США Дональд Трамп ввел как минимум десятипроцентные пошлины практически для всего мира за одним знаковым исключением - в списке «контрагентов» нет России.
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