Что не так со сделкой России и США по дизелю?

Неожиданно для многих на прошлой неделе Вашингтон пошёл на снятие антирусских санкций. Дополнительные средства в бюджет не бывают лишними, особенно на фоне глобальной нестабильности.
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