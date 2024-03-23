"Чудовищный теракт". Виктор Томенко выразил соболезнования пострадавшим в "Крокусе"

Губернатор подчеркнул, что все жители Алтайского края потрясены произошедшим Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил в своем Telegram-канале соболезнования пострадавшим в "Крокус Сити Холле" во время теракта 23 марта.
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