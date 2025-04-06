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Царьград

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Пожар в цехе Казани: пламя охватило 690 кв. м, пострадавших нет

Пожар в цехе Казани: пламя охватило 690 кв. м, пострадавших нет

В Казани в цехе металлообработки завода многоцелевой тары вспыхнул пожар, охвативший 690 кв. м. Благодаря оперативной работе МЧС, удалось предотвратить его распространение.

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