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Галактионов о «Локо»: «Каждый день всплывают слухи об уходе наших игроков. Сегодня появились новости по Батракову, это не добавляет положительных эмоций»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов высказался об информационном фоне вокруг клуба.  Сегодня железнодорожники проиграли махачкалинскому « Динамо » во 2-м туре РПЛ (1:2).

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