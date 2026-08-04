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Напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане отправили в психбольницу

Напавшего с ножом на детсад в Бугуруслане отправили в психбольницу

БУГУРУСЛАН, 4 августа, ФедералПресс. Бугурусланский районный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство следствия о помещении в психиатрический стационар мужчины, который в феврале проник с ножом в одно из дошкольных учреждений.

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