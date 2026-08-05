«Неясно, когда это произойдёт»: Вольф — об обновлениях Mercedes-AMG

Jiri Krenek / Active Pictures«Думаю, мы очень сильно начали сезон, что также стало результатом нашей подготовки, поскольку, будучи интегрированной компанией по производству силовых агрегатов и шасси, или спортивной командой, мы смогли добиться действительно доминирующих результатов.