Россиянам рассказали о схеме мошенничества с подарками

Мошенники просят назвать смс-код, чтобы подтвердить доставку подарка, но на самом деле воруют данные гражданина Аферисты доставляют жертве небольшой подарок, а потом просят назвать код, который пришел на телефон.
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