Дарья Борисова пожелала выпускникам, чтобы сбывались их мечты

Она побывала в школе № 1252 Директор военно-патриотического центра «Авангард» Дарья Борисова побывала на выпускном в школе № 1252 имени Сервантеса, в которой начинался ее проект «Авангард в школе», где она подружилась и с учителями, и с учениками.