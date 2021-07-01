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Тактаров надеется на чемпионство Украины на Евро-2020 ради отставки Черчесова

Тактаров надеется на чемпионство Украины на Евро-2020 ради отставки Черчесова

Боец Олег Тактаров выразил надежду, что сборная Украины выиграет чемпионат Европы - 2020. Известный телеведущий Дмитрий Губерниев выложил пост в инстаграме, в котором поднял тему об увольнении главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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