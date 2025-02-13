Трамп считает, что угрозы в переговорах без участия Зеленского нет

В ходе пресс-конференции в Белом доме у Дональда Трампа поинтересовались, видит ли он опасность в том, что Владимир Зеленский будет исключен из диалога с Россией после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии