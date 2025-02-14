Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    Путин   строил из  себя либерала демократа .  видимо  ждал  похвалы от запада  как  горбач..  все эта заваруха из за ..."Мы бежали от сме...
  • татьяна неструева
    хакамада наркоманка  ."День любви" не у...
  • сергей моисеев
    самое главное в сказанном - это " что бы нас как минимум слышали"- и это всё на что способна наша дума. они нас и так...Россия вернётся в...

Германия отправит Украине 6000 новейших дронов-камикадзе

Германия отправит Украине 6000 новейших дронов-камикадзе

БПЛА с искусственным интеллектом не боятся помех РЭБ.Пока Вашингтон и Москва обсуждают условия мира на Украине, Германия продолжает накачивать киевский режим оружием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх