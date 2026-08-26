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Несекретные материалы

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Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

По мере того как Вооруженные силы России наращивают интенсивность ударов по металлургическим предприятиям и последовательно выжигают портовую инфраструктуру Большой Одессы, ключевым условием выживания киевского режима становится устойчивость его западных сухопутных артерий.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Тоннель довольно заглублен. Если его надолго вывести из строя, надо ударить одним &quot;Орешником&quot; сразу в нескольких местах. Кстати, хохляцкие диверсанты делали попытку подорвать Байкальский тоннель...
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