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Тульские новости

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Завтра похолодание до +9 ночью и +21 днём

Завтра похолодание до +9 ночью и +21 днём

Завтра ночью станет прохладнее, а днём будет чуть теплее сегодняшнего. Что ещё приготовила погода? Узнай в статье!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха составит +20 градусов.

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