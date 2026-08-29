Завтра похолодание до +9 ночью и +21 днём

Завтра ночью станет прохладнее, а днём будет чуть теплее сегодняшнего. Что ещё приготовила погода? Узнай в статье!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха составит +20 градусов.
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