Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наталья Павлова
    Да, жаль, а ведь как обещал! Ах, как хорош он был бы на унитазе, главное, полное соответствие Макрона с обд..странной...Искупавшаяся в Се...
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Странная премия: Питер решил «поддержать» спорт – но не тех, кто отказался от Олимпиады, а тех – кто решил туда ехать

Странная премия: Питер решил «поддержать» спорт – но не тех, кто отказался от Олимпиады, а тех – кто решил туда ехать

Мэрия Петербурга собралась платить деньги «нейтральным» спортсменам! Да, сейчас голова у всех задымится, даже будет ощущение, что чего-то недопонял.

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