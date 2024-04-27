Более десяти беспилотников ВСУ нейтрализованы в Краснодарском крае

Пострадавших и серьёзных повреждений нет Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что над Славянским, Северским и Кущевским районами региона были подавлены более десяти дронов, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.
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