Более десяти беспилотников ВСУ нейтрализованы в Краснодарском крае

Пострадавших и серьёзных повреждений нет Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что над Славянским, Северским и Кущевским районами региона были подавлены более десяти дронов, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.