Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Громкое судебное разбирательство, развернувшееся в Рязани, привлекло внимание всей страны своей драматичностью и неожиданными поворотами.
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А что с делом, когда шестидесятилетняя мигрантка заявляла свои претензии на льготы, после гибели на СВО ее мнимого русского двадцатитрехлетнего жениха, чем оно завершилось? А то изначально шуму много было, а потом все сошло на нет..