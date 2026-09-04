БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Громкое судебное разбирательство, развернувшееся в Рязани, привлекло внимание всей страны своей драматичностью и неожиданными поворотами.

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Константин Самарин

А что с делом, когда шестидесятилетняя мигрантка заявляла свои претензии на льготы, после гибели на СВО ее мнимого русского двадцатитрехлетнего жениха, чем оно завершилось? А то изначально шуму много было, а потом все сошло на нет..